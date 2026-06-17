Движение автомобилей на 2 ж/д переездах в Подмосковье ограничат в июне

На двух железнодорожных переездах Подмосковья в июне ограничат движение. Это связано с ремонтными работами, объяснили в региональном Минтрансе.

Движение ограничат на переезде рядом с поселком Воймежный в шатуре. Работы там будут проводиться 18 июня с 9:00 до 16:00.

Также переезд в Малых Вяземах под Одинцовым перекроют 9:00 23 июня до 21:00 25 июня. В качестве альтернативы водители могут пользоваться переездами на станциях Кубинка-1 и Жаворонки.

«Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать поездки заранее», — сказали в ведомстве.