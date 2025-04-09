ЦБ оценил состояние ипотечного рынка России

Набиуллина: «пузыря» на рынке ипотеки нет, как и опасений насчет его появления

Центробанк не зафиксировал «пузырь» на рынке ипотеки и не видит рисков его образования в ближайшем будущем. Об этом во время выступления с отчетом за прошедший год в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«На рынке ипотеки нет „пузыря“. У нас нет опасений что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры», — сказала она.

Глава Центробанка также отметила, что регулятор внимательно следит за просрочкой по кредитам и ипотеке.

Кроме того, Набиуллина выразила необходимость ужесточения правил для микрофинансовых организаций. Она предложила ввести три ограничения: позволить МФО выдавать только один большой заем в руки, определить трехдневный период охлаждения между кредитами и снизить переплату на 100%.

Еще одну часть выступления глава Банка России посвятила оценке ситуации в мировой торговле. По ее словам, на данный момент разворачиваются значительные изменения, которые регулятору необходимо учитывать, в том числе и в вопросе понижения ключевой ставки.