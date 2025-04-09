Набиуллина назвала тектоническими изменения в мировой торговле

Тектонические изменения в мировой торговле разворачиваются прямо на глазах. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом за 2024 год.

«Пока очень сложно судить о том, куда они приведут мировую экономику и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать», — сообщила она.

По словам главы ЦБ, эта ситуация влияет и на ключевую ставку — прежде чем ее понижать, необходимо убедиться в стабильном замедлении роста цен.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт, которые существенно повлияли на фондовые рынки. По мнению аналитиков, если американцы сохранят нынешнюю торговую политику, с рецессией столкнутся не только они сами, но и весь мир.