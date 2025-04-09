Набиуллина призвала перекрыть кислород черным кредиторам

Нужно перекрывать кислород черным кредиторам, ужесточая правила для микрофинансовых организаций (МФО). Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Глава ЦБ предложила ввести для МФО три ограничения — выдавать только один большой заем в руки, определить трехдневный период охлаждения между кредитами и снизить переплату на 100%.

«И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород черным кредиторам, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам „черных кредиторов“, а там [граждане] совсем не защищены», — сказала Набиуллина.

Ранее председатель ЦБ сообщила, что почти девять миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты. Такое число набралось за небольшой период — услуга начала действовать только с 1 марта. Самозапрет может быть полным или частичным.