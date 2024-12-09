Трудиться на полную. Россиянам объяснили особенности графика работы 28 декабря

Последним рабочим днем в 2024 году станет 28 декабря. Россиянам придется отработать полную смену, потому что этот день не считается предпраздничным. Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев сообщил об этом РИА «Новости» .

«Рабочий день в этом году, потому что выходной был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Это сделано, очевидно, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных», — сказал он.

Дударев объяснил, что 30 декабря не имел статуса предпраздничного, поэтому 28 декабря, на который его перенесли, тоже не станет таковым. Хотя с воскресенья начнутся новогодние каникулы, суббота останется полным рабочим днем — шестым в последнюю рабочую неделю.

Отдых продлится 11 дней, до 8 января включительно. За работу в праздничные дни россияне смогут потребовать двойную оплату или отгул.