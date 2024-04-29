Троицкий сообщил о тяжелом состоянии барабанщика группы «Коррозия металла» | 360°

Общество 29 апреля 2024, 02:49 Троицкий сообщил о тяжелом состоянии барабанщика группы «Коррозия металла» Лидер «Коррозии металла» Троицкий: барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому Freepik

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Барабанщик метал-группы «Коррозия металла» Марк Бейгун впал в кому. Об этом лидер коллектива Сергей Троицкий сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Барабанщик „Коррозии“ Марк находится в коме», — написал он.

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Ранее сообщали, что в ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода правоохранители задержали трех участников группы, в их числе был Троицкий.

Их отвезли в отдел полиции. После допроса на музыкантов составили административные протоколы за демонстрацию нацистской символики, оштрафовав каждого на 1000 рублей.

Позже Троицкий рассказал, что его группа не пропагандирует никакую запрещенную символику, так как в ней не разбирается. Кроме того, стало известно, что на концерте группы в Нижнем Новгороде, проходящем 27 апреля, зрители могли купить товары с запрещенной нацистской символикой. При этом сам Троицкий признался, что должен быть изъять провокационную атрибутику.

Участников «Коррозии металла» задержали после выступления.

Ранее сообщили, что за демонстрацию нацистской символики оштрафовали гитаристов группы Даниила Буренкова и Рамиля Зейналова.