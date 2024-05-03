Третья по силе за 2024 год магнитная буря произошла на Земле | 360°

Общество 03 мая 2024, 00:00 Третья по силе за 2024 год магнитная буря произошла на Земле Магнитная буря 2 мая может спровоцировать северное сияние в Москве Unsplash

Читать 360 в

В атмосфере Земли произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

«Магнитная буря увеличилась до сильной! Текущий индекс составляет около семи. Это третья по силе буря года. Причины события по-прежнему не полностью понятны», — заявили ученые.

Реклама

Почти над всей территории России сформировалась зона полярных сияний. В лаборатории заявили о высокой вероятности появления северного сияния в Москве и Санкт-Петербурге.

Слабая магнитная буря началась несколько часов назад, но потом усилилась. Подобный выброс солнечной массы не должен был привести к такому событию, его вероятность составляла всего около 15%.

Ранее магнитная буря обрушилась на Землю 29 апреля. Сначала сила магнитного поля составила четыре балла, но затем снизилась до двух.

Как отметил заместитель директора Института прикладной геофизики имени Федорова Вадим Коломин, три вспышки случились на Солнце в ночь на 24 апреля. Освобожденная энергия не задела Землю, однако повлияла на магнитосферу. После выброса на звезде появилось 15 пятен, что является повышением нормы. Это может быть предвестниками магнитных бурь.