Магнитная буря обрушилась на Землю 29 апреля | 360°

Экология 29 апреля 2024, 12:39 Магнитная буря обрушилась на Землю 29 апреля Gismeteo: Земля оказалась под действием четырехбалльной магнитной бури z03/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Утром 29 апреля на Землю обрушилась четырехбалльная магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные сайта Gismeteo.

Сначала сила колебаний магнитного поля составила четыре балла, но после геомагнитность снизилась до двух баллов.

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«Сейчас небольшие возмущения», — указано на сайте.

Как рассказал News.ru член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, неделя с 29 апреля по 5 мая окажется для россиян куда более благоприятной с точки зрения геомагнитных возмущений.

«Сторона Солнца, на которой ранее наблюдались обширные группы пятен, отворачивается от Земли. Именно поэтому прогноз геомагнитной обстановки пока спокойный», — поделился Петрукович.

Это значит, что метеозависимые люди не будут сильно страдать от геомагнитных изменений.

При этом три вспышки на Солнце произошли в ночь на 24 апреля. Освободившаяся при этом энергия не попала на Землю, и процесс не повлиял на магнитосферу. Однако на звезде образовались 15 пятен, что считается превышением нормы. Как отмечают ученые, они могут быть предвестниками магнитных бурь.