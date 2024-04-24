Ученый Коломин: образовавшиеся на Солнце пятна могут быть предвестниками магнитных бурь | 360°

24 апреля 2024, 16:07
Ученый Коломин: образовавшиеся на Солнце пятна могут быть предвестниками магнитных бурь
Три вспышки произошли на Солнце в ночь на 24 апреля. Освободившаяся при этом энергия не попала на Землю, и процесс не повлиял на магнитосферу. Такие данные привел заместитель директора Института прикладной геофизики имени Федорова Вадим Коломин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«В рентгеновском диапазоне к нам пришла немного повышенная радиация, поскольку это все визуализировано, но конкретно по этим вспышкам магнитных бурь не ожидаем», — добавил ученый.
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По его словам, после выброса энергии на звезде образовались 15 пятен, что считается превышением нормы. Именно они могут быть предвестниками магнитных бурь, отметил эксперт.
Магнитные бури
Солнце
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