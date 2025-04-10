Треш-блогерша Аленушка ТВ поскандалила с Мизулиной на борту самолета

Треш-блогерша из Чебоксар, прославившаяся появлением в голом виде в местном торговом центре, устроила скандал на борту самолета, которым также летела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом сообщил источник 360.ru.

«[Утром 10 апреля] поступила информация о том, что в зале ВИП терминала В аэропорта Шереметьево обратилась Мизулина Екатерина Михайловна, которая сообщила о произошедшей конфликтной ситуации с неизвестной ей женщиной на борту воздушного судна, следовавшего рейсом SU — 1587 Чебоксары — Москва, хочет написать письменное заявление по данному факту», — пояснил он.

Выяснилось, что женщина, называющая себя Аленушкой ТВ, вела себя вызывающе и попыталась спровоцировать драку, снимая происходящее на камеру. Поведение стримерши возмутило Мизулину, и она попыталась призвать ее к порядку, но вести себя сдержаннее блогерша не стала.

«Бортпроводница чуть не вызвала наряд полиции, чтобы угомонить. <…> Она задержала выход пассажиров с рейса. Кто-то ведь мог опоздать на пересадку и потерять деньги», — отметила Мизулина в своем Telegram-канале.

Покинув самолет, глава Лизи безопасного интернета написала заявление в полицию по поводу хулиганских действий стримерши. Правоохранители задержали ее. Сейчас треш-блогерша дает показания в отделе полиции.

Женщина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Ее привлекали к ответственности за мелкое хулиганство. Аленушка ТВ закатывала скандалы в ресторанах, отказываясь оплачивать счет, появлялась в полуголом виде в торговом центре, публично оскорбляла жительниц Чебоксар, сообщил pg21.ru.

Ранее стало известно, что Мизулина обратилась в Следственный комитет из-за видео с отшлепавшей мальчика медсестрой. По ее мнению, это мог быть не единичный случай насилия по отношению к детям в больнице города Белово.