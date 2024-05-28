Трех судей в Уфе отправили в отставку из-за незаконно вынесенного приговора

Причастных к незаконному осуждению подростка судей отправили в отставку в Уфе

Квалификационная коллегия судей Башкирии наложила дисциплинарное взыскание на троих судей, причастных к незаконному вынесению приговора подростку в Уфе. Об этом сообщили на сайте коллегии.

Судей отправили в отставку. Уточняется, что они незаконно осудили несовершеннолетнего по делу о наркотиках.

В феврале 2022 года правоохранители задержали 15-летнего подростка и его маму, у которых нашли мефедрон. Мальчик объяснил суду, что не знал о наркотиках. Он думал, что в пакете курительные смеси, за которыми просила сходить мама.

В декабре подростка осудили на три года, но после множественных апелляций суд признал его невиновным и выпустил из СИЗО.

Психолог Илья Суслов объяснил, что чаще всего подростки начинают принимать наркотики из-за недопонимания в семье. В первую очередь проблема исходит от родителей.