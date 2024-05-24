Психолог Суслов: проблема принимающего наркотики подростка исходит от взрослых

Чаще всего подростки начинают принимать наркотики из-за недопониманий в семье. Родителям важно понимать, что проблема в первую очередь исходит от них, сообщил психолог Илья Суслов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, взрослым следует взять ответственность на себя и понять, что именно они могли спровоцировать эту ситуацию. Родителям рекомендуется самим отказаться от вредных привычек и наладить доверие с ребенком.

Кроме того, подростки начинают употреблять наркотики, желая испытать новые ощущения и эмоции. В этом случае взрослым необходимо провести с ребенком беседу, отметил Суслов.