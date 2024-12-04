Травят христиан под соусом гуманизма. За что «Храму Сатаны» в России указали на дверь

Генпрокуратура признала деятельность американской организации «Храм Сатаны» нежелательной на территории России. С чем связано такое решение, рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев.

По его словам, главная цель организации — высмеивание христианства и государственной поддержки религии под видом равенства и прогресса.

«И вот это все продвигается „Храмом Сатаны“ под соусом гуманизма и даже пропаганды науки. То есть в своих сатанинских построениях эти люди, идеологи „Храма Сатаны“, ссылаются на теорию игр, на когнитивные науки», — рассказал религиовед.

Невеев отметил, что сторонники организации устраивают христианам настоящую травлю, и назвал очень опасной сложившуюся ситуацию.

В июле член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков призвал запретить в России сатанизм, назвав протест против христианства страшным грехом.