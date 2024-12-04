Деятельность американского «Храма Сатаны» признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность зарегистрированной в США организации «Храм сатаны» (The Satanic Temple). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей указанная организация продвигает оккультную идеологию.

The Satanic Temple начала деятельность в 2012 году, у нее 23 отделения в различных странах.

«Они поддерживают сторонников экстремистских движений, пропагандируют псевдонаучные теории и занимаются продвижением оккультных практик», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, адепты организации оправдывают насилие над людьми под предлогом идей «религиозной свободы».

Ранее спонсируемую Госдепом украинскую НПО «Центр інформаціï про права людини» признали нежелательной в России.