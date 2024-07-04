РПЦ призвала к запрету сатанизма в России

В России давно возникла необходимость запрета сатанизма. Протест против христианства является страшным грехом, заявил в беседе с «Царьградом» член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков.

«Вообще, для любого верующего человека нет ничего страшнее сатанизма, являющегося прямой антитезой тех традиционных духовно-нравственных ценностей, которые объединяют представителей всех традиционных религий», — сказал он,

Представитель РПЦ также отметил, что своей деятельностью сатанисты оскорбляют чувства верующих. В связи с этим он призвал дать детальное определение сатанизму и его идеологические основания.

Тюренков предложил разработать законопроект о запрете сатанизма для представителей всех религий.

Ранее житель Санкт-Петербурга пострадал от рук сатаниста. Знакомый напал на него в гостях и пытался выцарапать на лбу пентаграмму.