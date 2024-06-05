Трансформер и робот Женя. Чем удивит ПМЭФ в этом году?

Участники Петербургского международного экономического форума познакомятся с огромным красным трансформером и андроидом Женей. Они стали главой фишкой стенда Московской области.

Женю знают все жители региона — ему можно позвонить и задать вопросы по ЖКХ, задолженности по коммунальным платежам, отключении горячей воды и о том, как сделать перерасчет. Образ Жени полностью придумал искусственный интеллект. На ПМЭФ он будет консультировать посетителей из столичного региона.

У трансформера пока нет имени, но он символизирует трансформацию экономики региона, ее адаптивность и уверенность в завтрашнем дне.

В 2024 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Он соберет многочисленную иностранную и российскую аудиторию. Всего участие в ПМЭФ уже подтвердили представители 136 государств.

Программа президента России Владимира Путина на ПМЭФ запланирована с 5 по 7 июня.