Почти 140 стран подтвердили свое участие в ПМЭФ-2024

В 2024 году Петербургский международный экономический форум соберет на своей площадке многочисленную российскую и иностранную аудиторию. Участие в ПМЭФ подтвердили представители 136 государств, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«К настоящему моменту подтверждено участие представителей 136 стран мира», — сказал он на брифинге.

Советник президента добавил, что в этом году ПМЭФ соберет достаточно большую аудиторию со всего мира.

Почетный статус страны-гостя на предстоящем мероприятии получил Султанат Оман. Делегацию страны возглавит министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Кайс Аль-Юсеф.

«Лозунг участия Омана в форуме — „Изучение возможностей российского рынка для продвижения сотрудничества в областях, свободных от влияния антироссийских санкций“. С участниками делегации будет много мероприятий, собственно, поэтому у него особый статус», — заметил советник российского лидера.

Собеседник журналистов уточнил, что, кроме государственных деятелей и политиков из других стран, на ПМЭФ приедут представители и руководители международных организаций и объединений.

Советник президента и секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков оценил общую численность гостей мероприятия в 18 600 человек.