Торговые сети предупредили о недопустимости роста цен на яйца перед Пасхой

ФАС заявила о недопустимости необоснованного повышения цен на яйца перед Пасхой

Крупнейшие торговые сети России получили предупреждения о недопустимости необоснованного повышения стоимости яиц и ряд других товаров в преддверии Пасхи. Об этом сообщили на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

«ФАС предупредила продавцов о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед Пасхой», — рассказали в ведомстве.

Среди товаров, на цены которых обратила внимание ФАС, — куриный яйца, кондитерские изделия, сливочное масло и другие продукты, пользующиеся высоким спросом накануне праздника.

В ведомстве добавили, что будут оперативно наказывать сети, нарушившие требование. Также продавцам порекомендовали снижать стоимость продукции, если их снижают поставщики этих продовольственных товаров.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова назвала продукты, которые подорожают в апреле. Их стоимость увеличится из-за подготовки к Пасхе и увеличения спроса на мясо для шашлыков накануне майских праздников.