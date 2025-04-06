Россиянам рассказали, какие продукты подорожают в апреле

Сезонное подорожание продуктов в апреле связано с подготовкой к Пасхе и увеличением спроса на мясо для шашлыков в преддверии майских праздников. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова,

Эксперт пояснила, что перед Пасхой традиционно растет спрос на яйца, используемые для выпечки куличей и окрашивания. Их стоимость может увеличиться на 4-7%. Также дорожают пасхальные куличи и их ингредиенты: мука, творог, сливочное масло и маргарин. Цены на эти товары вырастут на несколько процентов в зависимости от бренда, рецептуры и места продажи.

Долгова отметила, что мука, сливочное масло, яйца и сахар входят в перечень социально значимых товаров, поэтому их стоимость контролируется территориальными органами ФАС.

Отдельный фактор роста цен — начало шашлычного сезона. С приближением майских праздников спрос на мясо увеличивается, что приводит к подорожанию на 4-10%. Однако, как подчеркнула эксперт, к лету цены обычно стабилизируются.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота объяснил, что предложенная в Госдуме инициатива о введении в период майских праздников в России «шашлычного эмбарго» направлена на снижение ажиотажного бума, характерного для этого времени на продовольственном рынке.