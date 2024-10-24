«Торчат уши застройщиков». Кто встанет на сторону автовладельцев в вопросе парковок?

Минстрой внес на рассмотрение в правительство дорожную карту о гибком распределении парковочных мест во дворах. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что в сокращении количества парковок заинтересованы в первую очередь застройщики. Компаниям выгодно возводить высотные дома без обеспечения парковочными местами.

«Мне кажется, что в этом вопросе очень активно торчат длинные уши наших застройщиков, которым нужно построить эти многочисленные человейники, уходящие в небо. И они хотели бы сократить количество парковочных мест, поскольку их просто негде разместить. Просто нет такой возможности — дома стоят плотно, требования по общественным территориям тоже есть, подземные паркинги дорогие», — указал Хайцеэр.

При этом эксперт подчеркнул, что обычному гражданину хочется иметь машину и парковочное место, даже несмотря на то, что он пользуется ими редко.

«Я полагаю, что все-таки общественники вступятся в защиту будущих автовладельцев. Поэтому тогда уважаемые застройщики стройте не небоскребы, а стройте здания чуть пониже», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее в Минстрое пояснили меры по сокращению парковочных места необходимостью развития общественного транспорта. Планируется создать цифровой реестр парковок, чтобы обеспечить системный подход к размещению транспортных средств и снизить нагрузку на муниципальные дороги.

По мнению автоэксперта Владимира Сажина, такое решение приведет к разделению общества на богатых и бедных.