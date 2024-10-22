«Я место нашел, и мне плевать на всех». К чему приведет сокращение числа парковок

В России с 2026 года предложили сократить число парковочных мест, чтобы люди пересаживались на общественный транспорт. Насколько эта мера эффективна и к чему приведет, рассказал 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.

Он заметил, что подобными мерами убедить людей отказаться от личных автомобилей не получится, а вот проблема парковочных мест усугубится. В результате автовладельцы будут оставлять машины где попало.

«И вот начнется такое: я запарковался, я место нашел, и мне плевать на всех. Это, как мне кажется, приведет непосредственно к этому, а не к тому, что „я сейчас пойду, продам свою машину и пересяду на автобус“. Нет, такого не будет», — подчеркнул Славнов.

Он добавил, что личные автомобили во многих аспектах удобнее общественного транспорта. Что касается служб каршеринга, то и они не смогут полноценно заменить собственную машину. К тому же арендованные автомобили тоже надо где-то парковать, подытожил собеседник 360.ru.

Ранее юрист Александр Толмачев не согласился с застройщиками, требующими отменить нормативы по парковочным местам. Он заявил, что это приведет к коллапсу.