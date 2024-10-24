Автоэксперт Сажин: сокращение парковок у домов может разделить общество на богатых и бедных

Инициатива об уменьшении количества парковочных мест возле жилых домов может привести к расколу общества на бедных и богатых. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с «Общественной службой новостей» .

По мнению Минстроя, проект направлен на снижение числа автомобилей в городе и популяризацию общественного транспорта. Однако это может парализовать отрасль машиностроения в России, считает специалист.

Сажин уверен, что невозможно одномоментно заставить людей отказаться от личного транспорта и запретить ставить его возле дома. Разумнее будет развивать подземные парковки, а также включать машиноместо в стоимость квартиры, резюмировал эксперт.