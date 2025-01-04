04 января 2025 01:10 Тонкости выбора. Как не нарваться на шприцованное и крашенное мясо в магазине Мясник Иванов рассказал, как выявить шприцованное и крашенное мясо в магазине 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Магазины и рынки переполнены мясом, но привлекательный внешний вид кусков может быть порой обманчив. Продавцы нередко вводят покупателей в заблуждение и подсовывают шприцованную или крашеную разделку, заявил в беседе с «Царьградом» мясник Алексей Иванов.

Он отметил, что поставщики шприцуют мясо специальными растворами, чтобы увеличить его вес или улучшить внешний вид. Такая смесь состоит из воды, соли, стабилизаторов и других добавок и она удешевляет продукт. Также в худшую сторону меняется и его качество. По словам Иванова, если при нажатии на мясо появляется жидкость, значит оно точно накаченное. Кроме того, на шприцованность может указать резиновый на ощупь кусок.

Производители иногда используют красители, чтобы скрыть недостатки мяса. Поэтому, нужно обращать внимание на слишком яркие оттенки куска, пятна или разводы на нем. Это значит, что на него наносили краску.

Иванов предупредил, что если от куска мяса пахнет химией или в аромате чувствуются необычные нотки, то от покупки лучше отказаться. «Еще один способ определить качество мяса — обратить внимание на цену. Подозрительно низкая стоимость чаще всего указывает на то, что продукт не свежий или подвергался косметической обработке»», — добавил эксперт. Также он посоветовал покупать по возможности только охлажденное мясо, которое дольше сохраняет свою текстуру и вкус. К тому же, качественные и свежие куски видно сразу. Не нужно стесняться проверять мясо перед покупкой, чтобы точно принести домой вкусный продукт. По данным Росстата, цены на мясо и птицу выросли на 16%. Средние месячные расходы на мясо и мясные продукты среди россиян составили 2860 рублей.