Эксперты Росстата: потребление мяса в России достигло 98 кг и побило новый рекорд

По итогам 2023 года потребление мяса и мясопродуктов в России установило новый рекорд и достигло 98,2 килограмма. Это на 4,2% больше, чем в 2022 году, сообщило РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2021–2022 годах оно составляло около 94 килограммов в год, в 2019–2020 годах — примерно 91–92 килограмма. Сегодня российский потребитель ест на 85% больше мяса, чем в середине 1990-х. При этом цены на мясо и птицу в 2023 году выросли на 16%.

Как сообщил «Ридус», в прошлом году средние месячные расходы на мясо и мясные продукты составили 2860 рублей, что на 9,7% больше показателей 2022 года.