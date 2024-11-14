Гастроэнтеролог Ильяшенко посоветовала людям с подагрой отказаться от красного мяса

Людям, страдающим подагрой, стоит полностью отказаться от красного мяса, лучше заменить его на белое. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко, передала «Вечерняя Москва».
Специалист подчеркнула, что красное мясо и здоровым людям стоит есть не слишком часто, рекомендуется употреблять его не чаще одного или двух раз в день. А если говорить о тех, кому диагностировали подагру, им оно строго противопоказано.
С этим заболеваниям следует заменить продукт на индейку, курицу или рыбу, которые можно есть каждый день. Врач добавила, что красное мясо — это ценный источник железа, поэтому при отказе от него нужно следить за этим показателем.
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