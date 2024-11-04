Толпа молдаван у посольства в Москве освистала члена избиркома

Собравшиеся у посольства Молдавии в Москве люди освистали члена избирательной комиссии после того, как он вышел к ним и заявил, что бюллетени закончились. Об этом сообщил RT .

В публикации канала прикрепили видео с места событий. На кадрах слышно, как недовольная толпа свистит и жалуется.

Ранее ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в РФ — два в Москве и по одному в Петербурге, Ярославле и Сургуте. МИД России одобрил открытие только двух пунктов в Москве.

Как сообщили журналисты, все бюллетени для голосования на выборах молдавского лидера в Москве закончились. Проголосовать успели далеко не все — примерно полтора тысяч молдаван до сих пор стоят в столице перед участками.

Корреспондент канала поговорил с семьей, которая поучаствовала в голосовании последней. Они рассказали, что являются уроженцами гагаузского Комрата, но уже более 20 лет живут в России. Им было важно оставить свой голос, потому что любят свою родину и хотят, чтобы все жили в мире.

Ранее полицейские Молдавии задержали женщину из района Унгены, которая могла вербовать своих односельчан. Она платила им, чтобы люди отдавали свой голос за определенного кандидата.