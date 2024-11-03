В Молдавии задержали женщину, которая могла покупать голоса у избирателей
Полицейские Молдавии задержали еще одну женщину из района Унгены, которая могла платить своим односельчанам, чтобы те голосовали за определенного кандидата на выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Сотрудники полиции района Унгены провели обыски по уголовному делу о коррупции на выборах, в рамках которого фигурантом дела стала 40-летняя женщина, члены преступной организации „Шор“ назначили ее лидером в своем населенном пункте», — привело агентство заявление полицейских.
Женщину подозревают в вербовке нескольких местных жителей. В ходе обысков в ее доме обнаружили предметы с партийной символикой, деньги, проекты документов и другие доказательства ее причастности к вербовке.
Полицейские и сотрудники антикоррупционного центра страны последние месяцы постоянно проводят обыски по делу о вероятном подкупе избирателей. После первого тура президентских выборов действующий лидер Молдавии Майя Санду заявила, что правоохранители имеют доказательства попыток покупки голосов у народа со стороны преступных группировок.
Ранее глава ЦИК республики Анжела Караман заявила об отстранении от работы ряда членов избиркомов в Молдавии. Как заявила Майя Санду, среди фигурантов в деле о вербовке голосующих есть операторы избирательных бюро и секретари.