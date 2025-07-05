Телеканал «Спас» снял фильм про Ленина и прогневил коммунистов

Член КПРФ Локоть призвал внести «Спас» в реестр иноагентов за фильм про Ленина

Фото: РИА «Новости»

Снятый православным телеканалом «Спас» фильм про Мавзолей Ленина под названием «Мумия» вызвал серьезную критику со стороны членов КПРФ. Первый секретарь новосибирского обкома Анатолий Локоть потребовал проверить финансирование съемок и при выявлении нарушений признать телеканал иностранным агентом. Об этом политик сообщил в  Telegram-канале, выложив видео со съезда КПРФ, который проходит в Москве.

«„Мумия“ — это удар не по партии, „Мумия“ — это удар в спину России, удар по ее будущему», — заявил Локоть во время разгрома фильма.

Он добавил, что в ходе собственного расследования установил: бюджетные деньги на производство «Мумии» никто не выделял и руководство страны к съемкам не имеет никакого отношения.

«Я предлагаю поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что в финансировании фильма есть иностранные деньги, добиться признания канала „Спас“ иноагентом», — объявил Локоть.

Однопартийцы единогласно поддержали предложение политика.

Автором фильма «Мумия» стал журналист Андрей Афанасьев. Премьера прошла в ряде кинотеатров Москвы в конце июня, а после ее выложили в интернете. В анонсе на сайте телеканала «Спас» говорится, что авторы показали «историю оккультных корней Ленина и духовных смыслов, вложенных в создание Мавзолея». Одним из вопросов, который поднимала картина, стало захоронение тела вождя мирового пролетариата.

В июне этого года Мавзолей Ленина закрыли на реставрацию. По данным Министерства культуры России, работы закончатся в 2027 году. Выигравший тендер подрядчик установит в усыпальнице дополнительную защиту от аварий и проведет работы «по приспособлению к современному использованию».

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