Телеканал «Спас» снял фильм про Ленина и прогневил коммунистов

Член КПРФ Локоть призвал внести «Спас» в реестр иноагентов за фильм про Ленина

Снятый православным телеканалом «Спас» фильм про Мавзолей Ленина под названием «Мумия» вызвал серьезную критику со стороны членов КПРФ. Первый секретарь новосибирского обкома Анатолий Локоть потребовал проверить финансирование съемок и при выявлении нарушений признать телеканал иностранным агентом. Об этом политик сообщил в Telegram-канале , выложив видео со съезда КПРФ, который проходит в Москве.

«„Мумия“ — это удар не по партии, „Мумия“ — это удар в спину России, удар по ее будущему», — заявил Локоть во время разгрома фильма.

Он добавил, что в ходе собственного расследования установил: бюджетные деньги на производство «Мумии» никто не выделял и руководство страны к съемкам не имеет никакого отношения.

«Я предлагаю поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что в финансировании фильма есть иностранные деньги, добиться признания канала „Спас“ иноагентом», — объявил Локоть.

Однопартийцы единогласно поддержали предложение политика.

Автором фильма «Мумия» стал журналист Андрей Афанасьев. Премьера прошла в ряде кинотеатров Москвы в конце июня, а после ее выложили в интернете. В анонсе на сайте телеканала «Спас» говорится, что авторы показали «историю оккультных корней Ленина и духовных смыслов, вложенных в создание Мавзолея». Одним из вопросов, который поднимала картина, стало захоронение тела вождя мирового пролетариата.

В июне этого года Мавзолей Ленина закрыли на реставрацию. По данным Министерства культуры России, работы закончатся в 2027 году. Выигравший тендер подрядчик установит в усыпальнице дополнительную защиту от аварий и проведет работы «по приспособлению к современному использованию».