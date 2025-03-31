Telegram начал блокировать аккаунты за нарушение правил платформы
Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, которые нарушают правила сервиса. На это обратил внимание канал «Код Дурова».
Ограничение доступа или «замораживание» аккаунта означает, что пользователь может просматривать свой профиль и различные каналы, но не может отправлять сообщения и общаться в мессенджерах. Таким образом, аккаунт переходит в режим «только для чтения».
«При этом у таких пользователей будет возможность обжаловать ограничение через официального бота — если это не сделать в течение некоторого времени, аккаунт удалят», — отметила автор публикации.
Ранее Роскомнадзор обязал Telegram удалить наборы стикеров с нацистской символикой. Прокуратура добилась блокировки 33 стикерпаков. Среди них мемы с Адольфом Гитлером и картинки со свастикой. По мнению правоохранительных органов, наборы пропагандировали экстремизм в социальных сетях.