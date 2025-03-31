Telegram начал блокировать аккаунты за нарушение правил платформы

Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, которые нарушают правила сервиса. На это обратил внимание канал «Код Дурова» .

Ограничение доступа или «замораживание» аккаунта означает, что пользователь может просматривать свой профиль и различные каналы, но не может отправлять сообщения и общаться в мессенджерах. Таким образом, аккаунт переходит в режим «только для чтения».

«При этом у таких пользователей будет возможность обжаловать ограничение через официального бота — если это не сделать в течение некоторого времени, аккаунт удалят», — отметила автор публикации.

Ранее Роскомнадзор обязал Telegram удалить наборы стикеров с нацистской символикой. Прокуратура добилась блокировки 33 стикерпаков. Среди них мемы с Адольфом Гитлером и картинки со свастикой. По мнению правоохранительных органов, наборы пропагандировали экстремизм в социальных сетях.