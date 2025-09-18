Телефонные мошенники стали детально изучать своих жертв

За последний год мошенники стали действовать хитрее, выяснили «Ведомости» . Теперь они тщательно готовятся к общению с будущими жертвами, изучая мельчайшие детали их жизни и работы.

В 2024 году в крупных городах до 10% всех мошеннических звонков были персонализированными. Сейчас их доля выросла до 30%, отметил руководитель направления информационной безопасности в «Телеком бирже» Александр Блезнеков.

Таргетные атаки телефонных мошенников составляют до половины всех звонков. В прошлом году соотношение было две-три такие атаки на 10 звонков, рассказал Тимофей Воронин, руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика».

Часто мошенники вынуждают своих жертв самим с ними связываться. Например, аферисты отправляют поддельные документы или тревожные сообщения, содержащие номер телефона, по которому якобы срочно нужно позвонить.

Люди, пытаясь проверить информацию, набирают указанные номера. Это позволяет мошенникам обходить фильтры банков и операторов, которые обычно блокируют подозрительные входящие звонки.

Ранее злоумышленники, выдавая себя за работников Росреестра, пытались заполучить личные данные и деньги россиян. Мошенники присылали на электронную почту сообщения, что с объектами недвижимости, принадлежащими их жертвам, проходят некие операции. Чтобы их отменить, жертва должна связаться со «службой поддержки» по указанному номеру телефона.