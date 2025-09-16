В МВД предупредили о тревожных сообщениях мошенников с просьбами им перезвонить

Россияне все чаще сами выходят на связь с мошенниками и выполняют их указания. Об этом предупредила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Аферисты рассылают поддельные документы или тревожные сообщения с номером, по которому якобы нужно срочно позвонить. Получатели, решив проверить информацию, сами звонят по указанным телефонам — это позволяет преступникам обходить банковские и операторские фильтры для подозрительных входящих звонков.

Такие сообщения приходят через мессенджеры, почту, смс и даже обычные письма — чаще всего речь идет о «взломе аккаунта», «замене карты» или «штрафе». МВД напоминает: всю поступающую информацию необходимо проверять.

Ранее Росреестр предупредил о ложных звонках от своего имени.