Осторожно, мошенники: Росреестр предупредил о ложных звонках от своего имени

Мошенники под видом сотрудников Росреестра стали пытаться получить доступ к персональным данным и средствам своих жертв. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники присылают на электронную почту сообщения, что с объектами недвижимости, принадлежащими их жертвам, проходят некие операции. Чтобы их отменить, жертва должна связаться со «службой поддержки» по указанному номеру телефона, после чего так называемые консультанты выведывают личные данные или вымогают деньги.

«Просим на них не реагировать, как можно быстрее удалить и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы», — подчеркнул замглавы ведомства Максим Смирнов.

Он также рекомендовал внимательно изучить домен отправителя, не открывать никакие присланные им вложения и не перезванивать по указанным в письме номерам.

Ранее в Подмосковье рассказали о мошеннической схеме якобы с оцифровкой данных для сохранения трудового стажа.