Татьяна Ким усомнилась в здравом рассудке бывшего мужа

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким с иронией опровергла версию супруга Владислава Бакальчука, что за разводом и слиянием с компанией Russ стояла романтическая история. Об этом она написала в Telegram-канале .

Предпринимательница пошутила, что планировала стать первой леди Франции. В качестве доказательства она опубликовала фотографию с бывшим президентом страны Николя Саркози.

Так она отреагировала на публикацию бывшего супруга, который заявил, что «Татьяну из семьи увел не Роберт, а Леван Мирзоян».

«Во всем виноват не Леван Мирзоян, а Николя. А если серьезно, мне кажется, что кому-то требуется серьезная психологическая помощь», — написала Ким.

О разводе Татьяны Ким и Владислава Бакальчука стало известно после начала слияния маркетплейса Wildberries и сервиса наружной рекламы Russ, принадлежащего братьям Мирзоянам.

Муж основательницы крупнейшего интернет магазина России пришел с жалобой на поведение жены к главе Чечни Рамзану Кадырову, заявив, что Татьяна связалась с «плохой компанией». В ответ предпринимательница заявила, что таким образом Бакальчук пытается помешать разводу.

В конце октября объединенная компания Wildberries и Russ в ходе аудита складских комплексов выявила почти 87 тысяч случаев злоупотреблений со стороны исполнителей, охранных предприятий и администрации объектов на сумму более 324,5 миллиона рублей. Складскими помещениями владеет компания, которая принадлежит Владиславу Бакальчуку.