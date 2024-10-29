Wildberries и Russ выявили злоупотребления на складах почти на 325 млн рублей

Wildberries и Russ провели аудит бизнес-процессов на складских комплексах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу объединенной компании.

«В ходе аудита (его проводили с июля, — прим. ред.) выявлено почти 87 тысяч случаев злоупотреблений со стороны исполнителей, охранных предприятий и администрации объектов на сумму более 324,5 миллиона рублей», — уточнили в WB.

Компания также зафиксировала случаи сговора прежней администрации, охраны и исполнителей для присвоения имущества незаконным путем. Wildberries и Russ обратились в полицию. Фирма взяла на себя все расходы, связанные с убытками из-за противоправных действий.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала большое интервью «Ведомостям». Бизнесвумен рассказала о конфликте с мужем, новых проектах и планах выхода на различные рынки.