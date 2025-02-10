Татьяна Ким и Владислав Бакальчук развелись

Продолжавшийся 22 года брак сооснователей маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука завершился. Суд окончательно принял решение о разводе, оставив детей с матерью. Об этом в Telegram-канале сообщил Владислав Бакальчук.

«Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — написал он.

Бакальчук добавил, что за ним сохранили право на встречи с детьми и участие в их воспитании.

Он добавил, что судебный процесс завершил только процедуру развода. На следующем заседании, которое пройдет 18 февраля, решится вопрос о разделе имущества.

Татьяна Ким напомнила, что иск в суд о разводе подала сама.

«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади», — написала она в Telegram-канале, поблагодарив всех, кто поддерживал ее в этом решении.

Процедуре развода Татьяны Ким и Владислава Бакальчука предшествовало объявление о слиянии маректплейса Wildberries и сервиса наружной рекламы Russ, о котором стало известно в середине июня прошлого года.

Недовольный сделкой Владислав Бакальчук пожаловался главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, что под видом сделки о слиянии происходит рейдерский захват маркетплейса. Это заявление опровергла Татьяна Ким, заявившая, что речь идет прежде всего о разводе с супругом, который владеет 1% акций компании.