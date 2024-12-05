Такера Карлсона сняли на видео около отеля в Москве

Телеведущего Такера Карлсона заметили в Москве после анонса интервью с Лавровым

Журналиста Такера Карлсона засняли в Москве после анонса интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Видео с ним опубликовало издание Ruptly.

На кадрах видно, как Карлсон выходил на парковку из гостиницы в сопровождении охраны. Снимавшие американца журналисты не смогли приблизиться к коллеге, никаких комментариев он не дал. Также пока неизвестно, когда именно была сделана видеозапись, до или после интервью Такера с Лавровым.

Ранее Карлсон сообщил своим подписчикам в соцсети Х, что приехал в Россию для беседы с Лавровым. Он пообещал опубликовать интервью в ближайшее время.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова показала снимок со съемок. Она призвала набраться терпения и дождаться полного выпуска.

Перед беседой с министром Карлсон записал видеообращение с Красной площади, в котором заявил, жители США не имеют никакого представления о положении дел в России из-за тотальной пропаганды.