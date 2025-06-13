Тайник с боеприпасами нашли в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга рядом с частным домом обнаружили тайник с оружием. Об этом сообщило главное управление МВД по региону в Telegram-канале .

По данным ведомства, в четверг в полицию поступило сообщение, что на участке возле дома на 1-й Полевой улице нашли подозрительный металлический ящик. В нем полицейские обнаружили 12 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также отдельные детали и механизмы, связанные с оружием. Там же находился и штык-нож.

Все найденное направили на экспертизу. Правоохранители устанавливают, кому принадлежал арсенал, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Польше задержали трех поклонников Брейвика. Группа злоумышленников собирала информацию об огнестрельном оружии, позициях для стрельбы и ведении боевых действий.