В Польше задержали трех поклонников Брейвика

Спецслужбы Польши поймали трех мужчин, которые готовили теракт по примеру норвежского террориста Андерса Брейвика. Об этом в соцсети X заявил пресс-секретарь министра — координатора польского Агентства внутренней безопасности Яцек Добжиньский.

«В Ольштыне задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в планировании теракта. Это уже третий обвиняемый в расследовании», — рассказал он.

Группа злоумышленников собирала информацию об огнестрельном оружии, позициях для стрельбы и ведении боевых действий. Они ходили на стрельбища и проводили военно-тактические учения, а также собирали взрывчатку.

По словам Добжиньского, задержанные считали своими вдохновителями террористов Андерса Брейвика, Брентона Тарранта и Тимоти Маквея.

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