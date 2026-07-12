Сыроежки, лисички и подберезовики. В Подмосковье начался грибной сезон

Грибной сезон начался в Подмосковье, рассказал сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам Дьякова, в Московской области уже находят сыроежки, лисички и подберезовики. В отдельных районах уже появились подосиновики и маслята, их в этом году должно быть много.

По словам ученого, сезон должен продлиться до появления снега.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что сильные дожди, которые идут в последнее время в Центральной России, подарят хороший урожай грибов.

В среду спасатели совместно с волонтерами и полицией нашли пожилого мужчину, который заблудился в лесу во время «тихой охоты».