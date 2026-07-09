Заблудившегося в лесу пожилого мужчину спасли в Можайском округе

В среду, 8 июля, спасатели совместно с волонтерами и полицией нашли пожилого мужчину, который заблудился в лесу во время сбора грибов. Инцидент произошел рядом с деревней Новомихайловское в Можайском муниципальном округе.

Работники поисково-спасательного поста 308‑й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в поисках вместе с волонтерами отряда «Лиза Алерт» и сотрудниками полиции.

Начальник части Олег Рябцев рассказал, что 88‑летний пенсионер днем решил пойти в лес за грибами и предупредил об этом жену. К пяти часам вечера он позвонил ей и сказал, что потерялся. Женщина сразу же обратилась в службу экстренных вызовов «Система‑112».

Спасатели быстро прибыли на место и связались с пенсионером по телефону. Несмотря на то что у мужчины был только кнопочный мобильный телефон, что осложнило поиск по геолокации, работники противопожарно-спасательной службы определили примерный район поиска и начали прочесывать лес.

Через семь часов любителя лесных прогулок удалось обнаружить. Пенсионеру не потребовалась медицинская помощь. Он поблагодарил специалистов за работу и отправился домой.