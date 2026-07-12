Погодные сюрпризы не за горами. Что угрожает москвичам еще два дня

Синоптик Ильин: 13 июля в Московском регионе прогнозируется дождь и гроза

В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. По мнению синоптиков, хорошей погодой жители смогут насладиться не раньше 15 июля.

Погода в середине июля: чего ждать

В столице и Подмосковье продолжается ураган, возникший из-за столкновения циклонов «Бернадетт» и «Каспиец». Вечером 11 июля регион накрыл сильный ливень, местами выпал крупный град.

Ветер был настолько сильный, что в Наро-Фоминске он снес крыши с четырех домов, а в муниципальном округе Шаховская разрушил приют для животных. В аэропортах из-за урагана отменили несколько рейсов.

Гидрометцентр предупредил, что желтый уровень погодной опасности сохраняется до 09:00 13 июля. В регионе снова прольются дожди, местами ожидаются грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru предположила, что погода начнет постепенно улучшаться на следующей неделе.

«Самыми неблагоприятными будут 11 и 12 июля. К воскресенью интенсивность осадков будет снижаться, хотя температура тоже уменьшится», — объяснила она.

С 15 июля на погоду начнет влиять антициклон. Благодаря этому в регионе станет суше и солнечней — температура воздуха постепенно вновь будет преодолевать отметку +27…+28 градусов.

«Даже не исключено, что будет 30-градусная жара. Есть на что надеяться. Июль еще преподнесет приятные сюрпризы», — подчеркнула специалист.