Погодные сюрпризы не за горами. Что угрожает москвичам еще два дня
Синоптик Ильин: 13 июля в Московском регионе прогнозируется дождь и гроза
В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. По мнению синоптиков, хорошей погодой жители смогут насладиться не раньше 15 июля.
Погода в середине июля: чего ждать
В столице и Подмосковье продолжается ураган, возникший из-за столкновения циклонов «Бернадетт» и «Каспиец». Вечером 11 июля регион накрыл сильный ливень, местами выпал крупный град.
Ветер был настолько сильный, что в Наро-Фоминске он снес крыши с четырех домов, а в муниципальном округе Шаховская разрушил приют для животных. В аэропортах из-за урагана отменили несколько рейсов.
Гидрометцентр предупредил, что желтый уровень погодной опасности сохраняется до 09:00 13 июля. В регионе снова прольются дожди, местами ожидаются грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду.
Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru предположила, что погода начнет постепенно улучшаться на следующей неделе.
«Самыми неблагоприятными будут 11 и 12 июля. К воскресенью интенсивность осадков будет снижаться, хотя температура тоже уменьшится», — объяснила она.
С 15 июля на погоду начнет влиять антициклон. Благодаря этому в регионе станет суше и солнечней — температура воздуха постепенно вновь будет преодолевать отметку +27…+28 градусов.
«Даже не исключено, что будет 30-градусная жара. Есть на что надеяться. Июль еще преподнесет приятные сюрпризы», — подчеркнула специалист.
Когда в июле будут грозы
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал 360.ru, что зонтики пока далеко убирать не стоит, так как в ближайшие дни дожди сохранятся.
«Температура будет в пределах климатической нормы, если про Московский регион говорить. В конце недели дождей станет меньше. Понедельник и вторник начнутся дождями, в понедельник еще и грозы», — подчеркнул он.
Специалист уточнил, что даже во время осадков температура останется комфортной и составит +20…+25 градусов.
В среду и пятницу столбики покажут +22…+27 градусов, а в пятницу — +20…+25. Ночью может похолодать до +10…+12. Ильин добавил, что дождь можно назвать приятным сюрпризом, так как он подарит хороший урожай грибов.