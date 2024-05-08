«Своих голых вечеринок хватает». Мизулина выступила против концерта Канье Уэста | 360°

Общество 08 мая 2024, 14:49 «Своих голых вечеринок хватает». Мизулина выступила против концерта Канье Уэста Мизулина выступила против проведения концерта Канье Уэста в России РИА «Новости»

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против проведения концерта американского исполнителя Канье Уэста в Москве. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих „голых вечеринок“ хватает», — заявила она.

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Ранее в среду Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов сообщил, что выступление Уэста состоится в Москве 8 июня в «Лужниках». В этот день артист также отпразднует свой 47-й день рождения.

Однако в беседе с 360.ru глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг эти сведения. По его словам, в «Лужниках» никакой контракт на организацию выступления не подписывали. Ратников объяснил, что многие из его коллег пытались договориться о концерте Уэста, но сделать это не получилось.

Продюсер Яна Рудковская отмечала, что концерт Уэста в Москве все-таки пройдет, но не летом, а осенью.