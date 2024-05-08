Слухи о концерте Канье Уэста в Москве опровергли | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 11:12 Слухи о концерте Канье Уэста в Москве опровергли Организатор концертов Ратников: концерт рэпера Канье Уэста в Москве не состоится AUG/face to face / Global Look Press

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Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг слухи о концерте рэпера Канье Уэста в «Лужниках» в Москве. Об этом он сообщил 360.ru.

По словам промоутера, пару месяцев назад музыкант заявил, что может приехать и выступить в России. Узнав об этом, многие организаторы начали искать его представителей, чтобы предложить Уэсту организовать концерт в Москве. Однако эти попытки закончились ничем.

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«Я звонил сегодня утром в „Лужники“. Естественно, они опровергли эту информацию. С ними никто не вел переговоры, никакого договора нет. Никакого концерта Канье Уэста в „Лужниках“ не будет», — констатировал Ратников.

Организатор заметил, что россиянам не стоит ждать крупных концертов в ближайшее время.

«Нас не ждут никакие концерты ни в каком обозримом будущем никаких мировых артистов», — заявил собеседник 360.ru.

СМИ сообщали, что контракт с рэпером уже подписали. Уэст якобы собирался выступить в столице в свой 47-й день рождения.