Канье Уэст даст концерт в России | 360°

Знаменитости 08 мая 2024, 09:51 Канье Уэст даст концерт в России Mash: Канье Уэст даст концерт в «Лужниках» 8 июня Global Look Press

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Популярный американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст 8 июня даст концерт на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом Telegram-каналу Mash сообщили организаторы мероприятия.

Контракт с музыкантом уже подписали. Уэст выступит в свой 47-й день рождения, в российскую столицу он приедет вместе с супругой Бьянкой.

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Переговоры с рэпером вели больше года, свою роль сыграло желание Уэста увидеть Москву и отпраздновать день рождения в одном из столичных заведений.

В апреле СМИ сообщали, что Уэст задумался о запуске порностудии и уже начал переговоры с потенциальными партнерами. Предположительно, компания получит название Yeezy Porn.

Недавно артиста заподозрили в избиении мужчины, который приставал к его супруге. Прохожий заинтересовался экстравагантным нарядом девушке, а позднее заявил в полицию о полученных травмах.