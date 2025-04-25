Священник запретил отмечать «Пасху мертвых»

Священник Портнов: в православии нет «Пасхи мертвых», не нужно ее отмечать

В православии нет такого понятия, как «Пасха мертвых». Помянуть усопших можно на Радоницу, сообщил aif.ru настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Максим Портнов.

«Такого в православии нет от слова совсем. Во время всей Светлой седмицы, наоборот, запрещены какие-либо моменты, связанные с усопшими», — сказал он.

В течение пасхальной недели, по словам священника, запрещено молиться об усопших как дома, так и в церкви. Даже отпевание проводится только по пасхальному чину. Почтить память усопших можно через девять дней после Пасхи, на Радоницу.

Оставшиеся после Пасхи освященные яйца и куличи запрещено выбрасывать, предостерег настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов. Их нужно закопать или скормить птицам, а украшения сжечь.