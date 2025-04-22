Россиянам объяснили, что делать с яйцами и куличами после Пасхи

Куличи и яйца, освященные к Пасхе, нельзя выбрасывать, чтобы не осквернять имени Божьего. Об этом настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов сказал в интервью «Вечерней Москве» .

По словам протоиерея, все освященные пасхальные продукты нужно успеть съесть вовремя. Если сделать этого не получилось, необходимо утилизировать их по определенной методике.

«Когда человек выбрасывает куличи или яйца в мусор, это приравнивается к осквернению имени Божьего. Чтобы избежать этого, для начала нужно снять скорлупу и наклейки с церковной атрибутикой и сжечь их», — отметил Харитонов.

Он посоветовал ставшие не пригодными для пищи яйца закопать. Ведь в некоторых случаях скорлупу с пасхальных яиц применяют как удобрение для почвы. Оставшиеся куличи протоиерей порекомендовал засушить и скормить птицам.

Ранее людям, имеющим проблемы с желчным пузырем и заболевания печени, призвали отказаться от употребления яиц в Пасху.