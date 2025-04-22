Россиянам объяснили, что делать с яйцами и куличами после Пасхи
Протоиерей Харитонов: оставшиеся после Пасхи яйца нужно закопать
Куличи и яйца, освященные к Пасхе, нельзя выбрасывать, чтобы не осквернять имени Божьего. Об этом настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов сказал в интервью «Вечерней Москве».
По словам протоиерея, все освященные пасхальные продукты нужно успеть съесть вовремя. Если сделать этого не получилось, необходимо утилизировать их по определенной методике.
«Когда человек выбрасывает куличи или яйца в мусор, это приравнивается к осквернению имени Божьего. Чтобы избежать этого, для начала нужно снять скорлупу и наклейки с церковной атрибутикой и сжечь их», — отметил Харитонов.
Он посоветовал ставшие не пригодными для пищи яйца закопать. Ведь в некоторых случаях скорлупу с пасхальных яиц применяют как удобрение для почвы. Оставшиеся куличи протоиерей порекомендовал засушить и скормить птицам.
Ранее людям, имеющим проблемы с желчным пузырем и заболевания печени, призвали отказаться от употребления яиц в Пасху.