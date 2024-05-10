Красная Горка — 2024: когда и как праздновать Антипасху | 360°

Интересное 10 мая 2024, 09:03 День венчаний. Кто придумал Красную горку и как ее отмечают Священник Савченко объяснил, можно ли праздновать Красную горку православным РИА «Новости»

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В следующее после Пасхи воскресенье отмечают Красную горку. Праздник неоднозначный, поскольку имеет языческое происхождение, однако Церковь признает его. Об истории Антипасхи, традициях и запретах — в материале 360.ru.

Когда Красная горка в 2024 году

Красная горка не имеет постоянной даты, но связана с Пасхой, поэтому ее празднуют в следующее воскресенье. Таким образом, в 2024 году Антипасху будут отмечать 12 мая.

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В чем суть праздника Красная горка

Праздник пришел к нам из язычества. В первую очередь его относят к богу плодородия Яриле. Также дату связывают с богиней Ладой — повелительницей увеселительных мероприятий, весны и любви.

Однако священнослужители не считают, что праздник порочен или вреден. Православному человек не зазорно радоваться вступлению весны в силу, возрождению природы ото сна после зимы. Это праздник олицетворяет победу жизни над смертью.

Почему праздник назвали Красной горкой

Красная означает красивая. Это красота земли, которая проснулась после зимы. В былые времена, когда первый снег таял под весенним солнцем на пригорках, на них выходила веселиться молодежь. Отсюда и название — Красная горка.

РИА «Новости»

Почему праздник назвали Антипасхой и Фоминым воскресеньем

Можно подумать, что Антипасха – это негативное противопоставление Пасхе — главному православному празднику. Напротив, это продолжение радости по поводу воскрешения Иисуса Христа.

«В данном случае „анти-“ не означает „против“. В древнегреческой традиции эта приставка имела и другое значение — „вместо“, то есть вместо Пасхи или дополнительно, еще одна Пасха», — объяснил 360.ru священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

Название Фомино воскресенье объясняют отрывком из Нового Завета. Согласно писанию, после казни Иисуса Христа его ученики, боясь расправы, закрылись в одном из домов. После воскрешения Сын Божий вошел к ним сквозь дверь, так как после смерти его тело перестало подчиняться законам физики.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Однако в этот момент среди апостолов не было Фомы, который сильно переживал распятие учителя в одиночестве. Когда другие ученики Христа рассказали о его воскрешение, Фома им не поверил.

Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. Евангелие от Иоанна

Отсюда произошло выражение «Фома неверующий».

Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

В следующее после Пасхи воскресенье Иисус вновь явился апостолам, среди них был и Фома. В Евангелии не сказано, стал ли он вкладывать свои пальцы в раны Христа, однако после этого он поверил в чудо.

«Отношение к Фоме снисходительное, потому что считается, что он сказал это, потому что хотел уверовать. Ведь апостол Фома проповедовал достаточно далеко — он дошел до Индии. Там, на Малабарском побережье, он умер. В Индии до сих пор много христиан. И они были отрезаны от других верующих в течение тысячелетий. В 1500-е годы с ними вышли на связь католики-португальцы», — рассказал отец Николай.

По словам священнослужителя, в Индии многие порядки очень похожи на русские православные, при этом Россия не могла на них влиять из-за расстояния, индийские верующие были долгое время сами по себе. Именно поэтому можно говорить о проповедях Фомы, уточнил Савченко.

Народные гуляния на Красную горку в Москве / РИА «Новости»

Как отмечают Красную горку

Церковные традиции

Раньше на Красную горку начинался период свадеб, отметил собеседник 360.ru. До этого молодые люди не женились, так как был 40-дневный Великий пост, а потом неделя Пасхи, то есть почти два месяца перерыва.

«Несмотря на то, что это праздник, уже поста никакого нет, считалось, что эту неделю нужно отмечать духовные праздники, а не свадьбы», — пояснил отец Николай.

По его словам, на Красную горку совершали много венчаний. Соответственно, это считалось днем радости, с которым связывали много обычаев.

«Праздник немного осложнялся тем, что в это время начиналась посевная работа, но обычно хотя бы на этот день все дела откладывались», — уточнил священнослужитель.

На Антипасху можно посещать кладбища, чтобы навестить усопших родственников.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Народные традиции

Красная горка — это праздник весны, любви, время гуляний и знакомств девушек и юношей. Поэтому рекомендуется участвовать в общественных увеселительных мероприятиях.

Считалось, что тому, кто на Красную горку сидит дома, не повезет в жизни. Девушке достанется плохой жених, а парню — уродливая жена. А вот молодожены, связавшие свою жизнь в этот день, никогда не разведутся, говорили в былые времена.

Важно помнить, что Красная горка продолжает радость от воскрешения Христа. По этой причине следует накрыть стол с крашеными яйцами, творожной пасхой и куличами. Некоторые хозяйки пекут пироги, домашний хлеб, блины, другую сдобу.

Детям можно заняться катанием крашеных яиц с горки. Некоторые соревнуются в том, у кого оно дальше укатится, другие стараются выбить яйцо соперников — тогда его можно будет забрать себе.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Что запрещено на Красную горку

В этот день еще не читают заупокойные молитвы, отметил отец Николай. Если кто-то умирал, то его хоронили, но со специальными пасхальными песнопениями.

«После недели венчаний, во вторник — на Радоницу — совершают заупокойные молитвы по всем умершим в этот период», — рассказал священник.

В этот день нельзя гадать и проводить различные обряды. Кроме того, на Красную горку лучше не грустить и не плакать — так можно навлечь на себя беду, считали наши предки.

Нельзя надевать старую одежду. Наоборот, рекомендуется наряжаться. Самым удачным цветом в этот день будет красный. Считается, что он привлечет богатство и благополучие.

Нельзя выбрасывать еду со стола. Ее следует отдать животным и птицам.

Супругам или влюбленным следует провести день вместе, иначе им грозит расставание в будущем.

Unsplash

Нельзя выполнять тяжелую физическую работу. Также под запретом работа с почвой. Считается, что в день возрождения землю лучше не беспокоить.

Не стоит в этот день ссориться и ругаться. Некоторые считают, что обида сохранится до самой Троицы.

Приметы

— Если в этот день приснится умерший родственник, это означает, что человека оберегают. Сон сулит крепкое здоровье и счастье;

— Теплый вечер и тихая ночь на Красную горку обещают жаркое лето, а пасмурный день — холодное и дождливое;

— Если загадать желание и бросить в водоем, оно исполнится;

— Если умыться перед иконой, то в дом придут деньги;

— Если к этому дню на лице выступили веснушки, то весь год вас ждет счастье и удача.