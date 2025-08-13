Священник рассказал, почему мужчины в браке часто спиваются

Мужчины в браке часто спиваются, потому что не чувствуют себя главными в семье. Об этом заявил председатель Отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью Московской митрополии Валерий Сосковец .

Священник заявил, что прихожанки часто жалуются ему на пьянство супругов.

«Спрашиваешь: „А кто у вас в семье главный?“ Говорит: „Ну я, конечно“. А как ты хотела? Мужчина так устроен Богом, что он должен быть главой семьи», — заявил он.

Отец Валерий добавил, что мужчиной можно командовать, можно заставить его жить «на диване или на коврике», но в итоге это его надламывает. Священнослужитель призвал женщин выходить замуж только за тех, кого они готовы слушаться, потому что иначе будет плохо обоим супругам.

Ранее нарколог Владимир Каторгин предупредил, что алкоголиком можно стать даже от шампанского, если употреблять его каждый день.