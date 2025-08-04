Нарколог Каторгин предупредил о риске алкоголизма из-за бокала шампанского

Употребление бокала вина или шампанского каждый день может привести к алкоголизму. Об этом заявил психиатр и нарколог Владимир Каторгин в беседе с « Газетой.ru ».

Такое увлечение медик назвал бытовым пьянством и указал на риски развития настоящего алкоголизма.

«Перерастет ли это со временем в алкоголизм первой, второй, третьей стадии, зависит от возраста начала, от пола, от чистоты, от сроков, от крепости напитка. Обычно за бокалом идет второй, то есть толерантность постепенно снижается», — предупредил врач.

При этом специалист добавил, что не считает алкоголиками европейцев, которые сопровождают обед и ужин вином, ведь многое зависит от культурных традиций.