Иерей Плохов объяснил, что РПЦ допускает разводы в случае совершения женой аборта при несогласии мужа
Иерей Алексей Плохов разъяснил позицию РПЦ относительно расторжения брака. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Согласно канонам Русской Православной Церкви, основными причинами расторжения брака являются смерть супруга или неверность. Тем не менее, основы социальной концепции РПЦ предусматривают и другие основания.
Среди них Плохов выделил вступление в повторный брак одной стороны, отход партнера от православной веры, прелюбодеяния, неспособность к брачному сожитию, тяжелые болезни, психические расстройства, алкоголизм. Также расставание возможно, если женщина совершила аборт вопреки желанию мужа.