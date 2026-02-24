Иерей Плохов объяснил, что РПЦ допускает разводы в случае совершения женой аборта при несогласии мужа

Иерей Алексей Плохов разъяснил позицию РПЦ относительно расторжения брака. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Согласно канонам Русской Православной Церкви, основными причинами расторжения брака являются смерть супруга или неверность. Тем не менее, основы социальной концепции РПЦ предусматривают и другие основания.

Среди них Плохов выделил вступление в повторный брак одной стороны, отход партнера от православной веры, прелюбодеяния, неспособность к брачному сожитию, тяжелые болезни, психические расстройства, алкоголизм. Также расставание возможно, если женщина совершила аборт вопреки желанию мужа.